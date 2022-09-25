"Слуги народу" конструктивно співпрацюють з нардепами ОПЗЖ, - Шуляк

Наразі нардепів колишньої ОПЗЖ не можна позбавити мандату, оскільки це суперечить Конституції.

Про це заявила в інтерв'ю НВ голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті (з питань державної влади. - Ред.). Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості", - розповіла вона.

Шуляк нагадала, що із колишньої ОПЗЖ у парламенті сформувалися декілька груп, одна із яких називається "За відновлення України".

"До речі, мені не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву для формування своєї групи. Але на сьогодні, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, які ті, чи інші народні депутати приймають участь у голосуваннях", - наголосила "слуга народу".

Шуляк додала, що нардепів ОПЗЖ не можна позбавити мандату, оскільки це суперечитиме закондавству та Конституції.

"Сьогодні є найкраща політична ситуація, щоб такий законопроєкт обговорювати і вносити до сесійної зали", - додала парламентарка.

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