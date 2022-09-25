Визволена з російського полону медикиня Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Медик Мар’яна Мамонова, яку 21 вересня визволили з російського полону, народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Волинські новини.

Дівчинка народилась вночі 25 вересня з вагою 3255 грамів та зростом 56 сантиметрів. Мама з дитиною перебувають у задовільному стані.

21 вересня військова медикиня Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полону.

Мар'яна перебувала у полоні РФ з 4 квітня. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.

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