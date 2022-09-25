Мешканців визволеної Ізюмщини закликають утриматися від відвідування лісів через надзвичайні обсяги замінування
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Обсяги замінування колосальні. У нас вже є постраждалі серед піротехніків і працівників, які відновлювали електропостачання. Вони (окупанти. – Ред.) навіть замінували інфраструктурні об’єкти", - сказав радник.
Також він не радить людям поспішати повертатися на звільнені території.
За його словами, станом на зараз знешкоджено більш як 5 тис. вибухонебезпечних предметів, працює понад 200 осіб.
"Ізюмщина славиться своїми грибами. Але я би дуже рекомендував зараз утриматись від зборів грибів, бо ліси і обсяги замінування просто надзвичайні", - сказав він.
Смірнов зазначив, що вже є випадки, коли грибники підривалися на розкиданих мінах.