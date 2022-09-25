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В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи

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В тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибухи в окупованих містах пролунали майже одночасно.

"У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - пише канал.

Також "Бердянск сейчас" зазначає, що вибух стався поблизу будівлі "виконкому". 

"Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекрито, рух транспорту навколо будівлі закрито", - йдеться в повідомленні.

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В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шо там ?? ))))

  • Николай Николаевич b96f438b
    + підпалили школу, де лежало народноє ізьявлєніє.
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    У Бердянську та Мелітополі вибухи, у Маріуполі вже другий день поспіль спрацьовує ППО... Гарні знаки
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