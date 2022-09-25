В окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи
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В тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибухи в окупованих містах пролунали майже одночасно.
"У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - пише канал.
Також "Бердянск сейчас" зазначає, що вибух стався поблизу будівлі "виконкому".
"Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекрито, рух транспорту навколо будівлі закрито", - йдеться в повідомленні.