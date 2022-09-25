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"Референдуми" - дешева клоунада для зомбованих росіян, Путін цим затягує зашморг своєму режимі, - Кличко

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"Референдуми" - дешева клоунада для зомбованих росіян, Путін цим затягує зашморг своєму режимі, - Кличко
Цивілізований світ ніколи не визнає легітимності так званих "референдумів", які влаштувала Росія на окупованих українських територіях.

Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Для кого Росія намагається створити дійство, яке розпочала сьогодні, під назвою "референдуми" на окупованих територіях України? Цивілізований світ уважно спостерігає за цими конвульсіями агресора і ніколи не визнає легітимності подібних його дій. Це все - дешева клоунада для майбутніх мобілізованих російських "патріотів" та зомбованих громадян. Та й ті вже, схоже, не дуже вірять", - заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, вдаючись до такої "клоунади", Путін відчайдушно затягує зашморг своєму режимові.

Раніше Віталій Кличко зазначив, що оголошення мобілізації та ядерні погрози не допоможуть Росії підкорити та знищити Україну. Водночас такими діями путін остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають.

Також читайте: Київ закупить пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Топ коментарі

  • Olga Belanova
    1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
    2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
    3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
    4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

    А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
    Никто уже не поведется, успокойтесь.

    Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
  • Vsevolod Marchenko
    Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
  • phantom4
    До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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