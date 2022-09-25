Інвестори просять "Укренерго" підтримати добудову заморожених через війну "зелених" електростанцій у найближчі 2 роки

Інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до компанії "Укренерго" з проханням підтримати законопроєкт Міністерства енергетики, яке ініціювало подовження терміну отримання зеленого тарифу за укладеними договорами pre-PPA до кінця 2024 року, щоб інвестори могли добудувати розпочаті проєкти вітроелектростанцій.

Про це йдеться в листі Української вітроенергетичної асоціації, інформує Цензор.НЕТ.

Інвестори підкреслюють, що продовження можливості отримати зелений тариф у найближчі 2 роки дозволить їм та компанії "Укренерго" завершити весь комплекс запланованих робіт, та виконати всі зобов'язання, взяті на себе згідно укладених договорів.

Асоціація також повідомляє, що запропонований строк у два роки обумовлюється переліком питань, які компаніям потрібно вирішувати в умовах війни в Україні. Зокрема, компанії мають розібратися із: затримкою з поставками вітротурбін, проблемами поставки обладнання для електропідстанцій, зміною проєктної документації та отриманням нової оцінки впливу на довкілля, дефіцитом робочої сили, ускладненим фінансуванням проєктів, неможливістю будівництва у зимовий час.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, зокрема "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення Росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.

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Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.