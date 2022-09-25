Союзники Росії Китай та Індія закликають до припинення війни в Україні, на підтримку РФ висловилася тільки хунта з Малі, - The Guardian

На 77-й сесії генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй жодна велика країна не підтримала Росію. Її традиційні союзники Китай та Індія закликали припинити війну в Україні шляхом переговорів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, голова МЗС Росії Сергій Лавров виступаючи на Генасамблеї ООН заявив, що країни Заходу розгорнули "гротескну" кампанію проти росіян.

Утім, жодна велика держава не підтримала Росію, включно з Китаєм. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Росію та Україну "не допустити розповсюдження кризи" та не вплинути на країни, що розвиваються.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення української кризи. Нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам. Фундаментальним рішенням є розв'язання законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки", - сказав Ван Ї.

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Американські офіційні особи були підбадьорені тим, що на їхню думку Китай не надає конкретної підтримки війни, і заявили, що Пекін відхилив запити надіслати військову техніку, що змусило Росію покладатися на Північну Корею та Іран, оскільки її власні запаси скорочуються.

Індія, на відміну від Китаю, має теплі стосунки зі Сполученими Штатами, але також вона має історичні зв’язки з Росією, її традиційним постачальником оборонної продукції.

"Оскільки конфлікт в Україні продовжує вирувати, нас часто запитують, на чиєму ми боці. Наша відповідь кожного разу пряма і чесна - Індія на боці миру і твердо там залишатиметься. Ми на тому боці, який закликає до діалогу та дипломатії як до єдиного виходу", - сказав міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Натомість голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції відмовився відповідати, чи був який-небудь тиск на Москву з боку Китаю. А в своїй промові з трибуни Генасамблеї він намагався перекласти провину безпосередньо на країни Заходу.

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"Офіційна русофобія на заході безпрецедентна. Тепер розмах гротескний. Вони не соромляться заявляти про намір завдати не тільки військової поразки нашій країні, але й знищити і роздробити Росію", - сказав Лавров.

Він також назвав Європейський союз "авторитарним, жорстким, диктаторським утворенням" і сказав, що керівництво блоку нібито змусило лідера однієї з держав-членів - президента Кіпру Нікоса Анастасіадеса - скасувати заплановану з ним зустріч.

Лавров розкритикував Захід за те, що він не співпрацює з Росією.

Західні держави привітали ізоляцію Лаврова, зазначивши, що він з'явився на засіданні Ради безпеки ООН лише для того, щоб висловити зауваження, а не слухати інших.

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Як зазначає The Guardian, ледь не єдиним голосом підтримки Росії на сесії генеральної асамблеї стала заява тимчасового прем’єр-міністра Малі Абдулая Майга, призначеного лідерами перевороту, котрий привітав "зразкову та плідну співпрацю" з Москвою. Зокрема, представник хунти подякував за допомогу ПВК "Вагнер".