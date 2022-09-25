Окупанти дають по 40 тис. руб. за "потрібну" відповідь на псевдореферендумі в Каховці, - ЗМІ

У Каховці Херсонської області під час обходу по домівках людей щодо так званого референдуму жителям наполегливо пропонують проголосувати. За "потрібну" позначку в бюлетені дають грошову винагороду.

Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" розповів один з мешканців на умовах анонімності з міркувань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить "потрібну" відповідь, дають по 40 тисяч рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди", - розповів чоловік.

Видання зауважує, що з огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

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В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.