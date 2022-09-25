Україна потребує близько 350 млн євро на відновлення культурної спадщини, підтримку митців і ЗМІ, - Ткаченко

Україна планує запропонувати Євросоюзу три напрямки підтримки української культури та ЗМІ.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю польській інформагенції PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Перший напрямок - підтримка і захист об’єктів української національної спадщини, пошкоджених або зруйнованих росіянами.

Другий - підтримка українських митців, "тому що у нас немає грошей у бюджеті зі зрозумілих причин".

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Третім напрямком є підтримка українських ЗМІ, тому що ринок реклами дуже скоротився: від 70% в онлайн-медіа до 90% в офлайн ЗМІ, пояснив Ткаченко.

"Тому необхідно мати можливість підтримати не стільки українських журналістів, які працюють за кордоном, скільки тих, які працюють в Україні. Тому що насамперед вони розповідають про воєнні події і все, що відбувається в Україні та навколо неї", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, на все це потрібно близько 350 млн євро, з яких 120 млн євро є необхідними витратами.

У першу чергу йдеться про підготовку об’єктів культури до зими - вставляння вікон, ремонт дахів пошкоджених будинків, закупівлю генераторів. Це необхідно для збереження українських музеїв та культурних цінностей. Кошти також потрібні для відновлення роботи Української фундації культури, Українського інституту книги, підтримки українських журналістів.

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За даними міністра, внаслідок російської агресії понад 500 об’єктів української культурної спадщини були пошкоджені або зруйновані. При цьому, за деякими підрахунками обласних військових адміністрацій, таких об’єктів може бути близько 900.

Окупанти також вивозять культурні цінності з України до РФ, додав Ткаченко. Зокрема, підтвердили вивезення до Росії експонатів з художнього музею імені Архипа Куїнджі у Маріуполі. Україна готуватиме судові позови і вимагатиме повернення цих культурних цінностей назад в Україну, пояснив міністр.

На листопад запланована зустріч міністрів культури ЄС. На ній українська сторона запропонує колегам із Євросоюзу ці три напрямки підтримки української культури та ЗМІ.