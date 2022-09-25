У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту, - ЗМІ

ЄС, ймовірно, не додасть у восьмий пакет санкцій проти РФ обмеження цін на російську нафту.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії

Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - йдеться в повідомленні.

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