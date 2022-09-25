Сербія не визнає результатів "референдумів" на окупованих українських територіях, - МЗС

Згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результатів так званих референдумів на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.

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