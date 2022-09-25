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Сербія не визнає результатів "референдумів" на окупованих українських територіях, - МЗС

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Сербія не визнає результатів "референдумів" на окупованих українських територіях, - МЗС
Згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результатів так званих референдумів на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.

Також дивіться: Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО

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Топ коментарі

  • Dmytro Stempitskyi
    Не зміг дочитати цю дурню
  • andriy niki1
    Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
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