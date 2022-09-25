Сестра захисника "Азовсталі" Діанова припинила збір коштів на його лікування через шахраїв

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до усіх, хто хоче допомогти Михайло Олександрович Діанов. Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з‘являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки - шахрайські!!! Зверніть увагу!!! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз - це ШАХРАЇ!", - написала Лаврушко.

Вона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на "лікування та відновлення героя "Азовсталі", стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

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Нагадаємо, 21 вересня морпіха Збройних сил і оборонця "Азовсталі" Михайла Діанова звільнили з російського полону разом з 214-ма іншими захисниками Маріуполя. Діанов - один із героїв болючого фоторепортажу з "Азовсталі" Дмитра Ореста Козацього. Вже тоді на світлинах можна було побачити, що Михайло отримав поранення руки.

Перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. А коли Діанов потрапив у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими плоскогубцями.

Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.

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