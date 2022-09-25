2,5 тисячі українців досі у полоні рашистів, - Верещук

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають", - заявила вона.

При цьому Верещук наполягає, що Росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.

Вона також підкреслила, що серед полонених багато жінок.

"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони (росіяни. - Ред.) знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - наголосила Верещук.

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