У Свердловській області РФ мобілізували чоловіка, який хворіє на рак шкіри, погано чує та не бачить на одне око
Про це повідомляє "Новая Газета. Европа", передає Цензор.НЕТ.
За словами його доньки, 22 вересня батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з’явився до військкомату. Мобілізований закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.
"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам’яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", - розповіла донька.
Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.
За словами дочки чоловіка, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.
"Тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується", - додала Поліна Дячок.