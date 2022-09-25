МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан
2 1877
Міністерство оприлюднило алгоритм дії і перелік документів, необхідних для їзду, перебування і виїзду з цих держав.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство закордонних справ.
Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також у Криму і хочуть покинути ці землі через загрозу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану.
МЗС розробило пам'ятки щодо кожної держави, вказавши в них, куди можуть звернутися українці в разі необхідності.
Також у міністерстві закликали перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах та умови перебування на їхній території за допомогою інтерактивної онлайн-карти tripadvisor.mfa.gov.ua.