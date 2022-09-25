Немає жодних ознак, що РФ застосує ядерну зброю. Мета заяв Путіна - залякування, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Поки немає жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razon, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста щодо оцінок розвідки, наскільки далеко може зайти президент РФ Володимир Путін, Альбарес зазначив: "Тільки він знає. Із самого початку він демонструє велику ірраціональність. Це агресивна війна проти України, проти її суверенітету та територіальної цілісності. Україна ніколи не становила загрози територіальній цілісності чи суверенітету Росії".

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що погрози Путіна не залякають Євросоюз.

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"Наша мета - щоб мир якнайшвидше повернувся в Україну, а відтак і в Європу. Щоб солдати Російської Федерації повернулися в свої кордони, з яких вони ніколи не повинні були виходити. І нехай діалог і дипломатія, чого ми, європейці та наші трансатлантичні союзники, завжди прагнемо, переважатимуть над будь-якими розбіжностями, які можуть існувати. Тому ми закликаємо Володимира Путіна припинити це непотрібне насильство та ескалацію, яка нікуди не веде", - вказав Альбарес.

При цьому зараз "немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована", крім заяв Путіна, мета яких - залякування.

Альбарес наголосив, що президент РФ несе повну відповідальність за ескалацію. "Путін програв цю війну з двох причин. Ескалація, яку він оголосив цього тижня, є демонстрацією того, що стратегія, яку він планував, виявилася провальною: він вважає, що, можливо, посилення військових зусиль призведе до змін, що всі ми повернемося назад, але це буде не так", - переконаний глава МЗС Іспанії.

На питання, чи не варто порадити Україні відмовитися від окупованої РФ території Донбасу, дипломат підкреслив: "Територіальна цілісність і суверенітет будь-якої країни є основним принципом міжнародного порядку і повинні захищатися завжди. Ми не повинні забувати, що уряд президента Володимира Зеленського є демократично та легітимно обраним і представляє народ України. Українці та уряд України - єдині, хто може приймати рішення, які стосуються їхнього суверенітету та територіальної цілісності. Воїнам Російської Федерації ніколи не пізно повернутися в її межі. І для Росії ніколи не пізно сісти за такий стіл, як стіл ОБСЄ, де вона зможе говорити з усіма європейцями та реінтегруватися в міжнародну спільноту".

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Альбарес завірив у продовженні допомоги Україні з боку Іспанії.