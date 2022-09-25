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За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко

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За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко
За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня, доходи від експорту Росією енергоресурсів становлять $158 млрд. Для порівняння - військовий бюджет РФ на 2021 рік - близько $66 млрд.

На це вказав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога на енергетичному фронті - це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні. Адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі до Європи), Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік склав близько $ 66 млрд", - зазначив він.

Міністр переконаний, що на цьому Україна має наголошувати на всіх майданчиках.

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"Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії РФ проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована Росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення", - резюмував Галущенко.

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу....
  • freedom of speech
    Зачем быть бестолковым?
    Ну отними от цены в 100$/барл. его себестоимость добычи с учетом транспортировки в 20$/барл. Сильно картина изменится? А потом прибавь прибыль Мордора от продажи прочих полезных ископаемых. А это еще около 50 млрд.$/год. Можно еще прибавить продажу зерновых. (на секундочку, экспортер № 1 в мире). Можно еще вспомнить, что РФ является № 2 в мире по добыче золота.
    Речь о том, что в Мордоре бабла немеряно. И нет никаких предпосылок того, что завтра его станет меньше. А об энергоресурсах Галущенко говорит просто как о самом значительном факторе поступления денег в Мордор. Но, увы, далеко не единственном.
  • Valter Valter
    Ну вот вам и ответ где самое уязвимое место московского режима. Пока не начнем бить туда ничего не изменится. У рашки достаточно денег ччтобы покупать оружие и нанимать наемников.
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