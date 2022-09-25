За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко
На це вказав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Перемога на енергетичному фронті - це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні. Адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі до Європи), Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік склав близько $ 66 млрд", - зазначив він.
Міністр переконаний, що на цьому Україна має наголошувати на всіх майданчиках.
"Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії РФ проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована Росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення", - резюмував Галущенко.