Через дії РФ декілька разів ми були за крок від аварії на Запорізькій АЕС, - Галущенко
Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна – яскраве тому підтвердження", - зазначив він.
Міністр наголосив, що світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість наших ядерних технологій до збройної агресії РФ. Зокрема, має бути розроблений дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.
"Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС", - додав Галущенко.