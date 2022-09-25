Ціни на електроенергію в Східній Європі у 3 рази вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"

Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 25 вересня склала 326 євро за МВт.год. (11,74 грн/кВт.год.), що більш ніж в 3 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 25 вересня становить 336 євро/МВт.год, в Словаччині – 342 євро/МВт.год, а в Чехії – 299 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 92 євро за МВт.год. Це більш ніж у 3 рази нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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