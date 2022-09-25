Новини

Ціни на електроенергію в Східній Європі у 3 рази вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"

4 937156
Ціни на електроенергію в Східній Європі у 3 рази вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"
Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 25 вересня склала 326 євро за МВт.год. (11,74 грн/кВт.год.), що більш ніж в 3 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 25 вересня становить 336 євро/МВт.год, в Словаччині – 342 євро/МВт.год, а в Чехії – 299 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 92 євро за МВт.год. Це більш ніж у 3 рази нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Читайте: Експорт української електроенергії допоможе Європі позбутися надмірної залежності від Росії, - Тімченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    І зарплати в шість.
  • MMM YYY f12c8760
    Чесно говоря оператор уже зае достал сравнением цен .Хочет повысить повысь а не сравнивай.С равни лучше доходы.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Назовіть хоч одну країну східної Європи має 5 атомних електростанцій?
    І чому українці мають отримувати електроенергію за ціною східної Європи якщо атомні електростанції у нас під боком, відходи роботи реакторів накопичуються в Україні, ризики пов язані з діяльностью АС також мають українці.

    ДП "Оператор ринку" - це чий гаманець?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини