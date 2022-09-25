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Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

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Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров
Труднощі з виїздом за межі Росії насильно мобілізованих кримчан ускладнюють гуманітарну катастрофу на анексованому півострові, бо вони змушені повертатися в окупаційне пекло.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Гуманітарна катастрофа, викликана проведенням Росією, країною - окупантом, "часткової" мобілізації, яку вона незаконно проводить і на тимчасово окупованих територіях, та за яку практично всі чоловіки - громадяни України відповідного віку, які проживають у тимчасово окупованому Криму, насильно заганяються в російську армію, ускладняється наявністю в деяких країнах, що межують з РФ, формальних перешкод, які не дозволять сотням мешканцям Криму - громадянам України та членам їхніх сімей, в'їхати на їхню територію та знайти там тимчасовий притулок",- написав Чубаров.

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За його словами, складається вкрай неприємна ситуація, коли громадяни України - жителі окупованого Криму вже майже вирвалися за межі Росії, але їх зупиняють на в'їзді до сусідньої країни, де на них чекав би порятунок. Відтак, люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла, де їх насильно заженуть до російської армії.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Лимане идут городские бои, войска РФ выбиты из Дробышево
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кримські татари не просили "камни с неба". Вони навесні 2014 року масово вийшли з протестом під парламент ар крим в сімферополі проти мокшанської агресії. Чи не єдині допомогали українським частинам, які були заблоковані в криму.
    Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
    Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
  • Женя-Женя
    или поднимают ружья против кацапов в Крыму
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