Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс
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Великій Британії та союзникам варто продовжити підтримувати Україну.
Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".
"Натомість нам потрібно продовжувати запроваждувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - додала британська прем'єрка.