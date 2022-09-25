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Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс

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Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс
Великій Британії та союзникам варто продовжити підтримувати Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".

"Натомість нам потрібно продовжувати запроваждувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - додала британська прем'єрка.

Також читайте: Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Вот это политик высший класс
  • Mika Pat
    Мудра жінка.... Тільки чому Цензор не показує епічні кадри знищення російського літака???

    Це ж просто пісня як його підбили

    https://www.youtube.com/watch?v=cwMchSo1HZE
    ось відео

  • Перехватчик
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