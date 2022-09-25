Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс

Великій Британії та союзникам варто продовжити підтримувати Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".

"Натомість нам потрібно продовжувати запроваждувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - додала британська прем'єрка.

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