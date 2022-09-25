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Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі

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Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі
Кремлівське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що "адміністрація" окупованої частини Донеччини примусила брати участь у псевдореферендумі щонайменше 57 українських військовослужбовців, яких утримують у колонії в Оленівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандистів. Однак немає підтвердження, що чоловіки та жінки на оприлюдненому відео є українськими військовополоненими.

Зазначається, що проголосувати на псевдореферендумі за приєднання до складу Російської Федерації примусили 57 утримуваних в Оленівці українських військовополонених з пропискою у Донецькій області.

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 01

"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. днр, що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - зазначають в Центрі протидії дезінформації.

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Пропагандисти вказують, що українські військовополонені з колонії Оленівці нібито звернулися до окупантів з проханням про приєднання до "козацького батальйону імені Богдана Хмельницького". Але уточнень, чи то ті самі 57 людей, чи якісь інші, не надають.

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 02

Також ТАСС пише, нібито 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до окупантів із проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 03

У ЦПК наголошують, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість "прихильників" ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових.

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Нагадаємо, Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    верещучка бекни! не спи твій хліб відбирають вівця ти зебільна!
  • Перехватчик
    Радомир 25%

    @Radomyr25

    ·

    24 сент.

    Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

    Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
  • Артур Пирожков 0437828b
    Ну, конечно!!! ТАСС не соврал бы!
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