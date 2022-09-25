Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандистів. Однак немає підтвердження, що чоловіки та жінки на оприлюдненому відео є українськими військовополоненими.
Зазначається, що проголосувати на псевдореферендумі за приєднання до складу Російської Федерації примусили 57 утримуваних в Оленівці українських військовополонених з пропискою у Донецькій області.
"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. днр, що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - зазначають в Центрі протидії дезінформації.
Пропагандисти вказують, що українські військовополонені з колонії Оленівці нібито звернулися до окупантів з проханням про приєднання до "козацького батальйону імені Богдана Хмельницького". Але уточнень, чи то ті самі 57 людей, чи якісь інші, не надають.
Також ТАСС пише, нібито 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до окупантів із проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".
У ЦПК наголошують, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість "прихильників" ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових.
Нагадаємо, Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.