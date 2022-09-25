20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол
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Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство Ізраїлю в Україні.
"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.