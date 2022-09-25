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20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол

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20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол
Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
  • ALEX 13 fb91baed
    Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
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