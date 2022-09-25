США попередили Росію, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для РФ, - радник Байдена Салліван

США безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що США не визнають фіктивні референдуми на окупованій українській території і продовжуватимуть і надалі рішуче підтримувати українців у їхньому прагненні деокупувати свою територію.

На репліку журналістки про те, що російський диктатор Путін ще ніколи не був настільки загнаний в кут, як зараз, Салліван сказав: "Це правда, і це питання, до якого ми повинні поставитися смертельно серйозно, тому що це питання першорядної важливості – можливе застосування ядерної зброї вперше з часів Другої світової війни".

За його словами, США "безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть відповідь рішуче".

"І ми ясно і конкретно заявили про те, що це спричинить собою. Ми також публічно заявляли, що, в принципі, Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії", – сказав Салліван.

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