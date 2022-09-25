Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС і Укренерго
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Посли G7 в Україні заявили про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" і НЕК "Укренерго".
Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення опубліковано у ніч проти неділі, 25 вересня, у твіттері.
"Посли G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР в українських державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення України після війни", - йдеться в повідомленні.