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США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім

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США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім
Білий дім продовжуватиме сприяти постачанню в Україну танків радянського виробництва з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, а також інших озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

"Одні лише Сполучені Штати наразі надали Україні озброєнь більш ніж на 15 млрд доларів, включаючи системи ППО, сотні артилерійських установок, сотні тисяч, якщо не мільйони, артилерійських снарядів. Ми сприяли передачі танків з країн - союзників по НАТО, які мають танки радянської доби, на яких проходили навчання українці, ми продовжимо робити все це", - зазначив Салліван.

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Топ коментарі

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
  • Trump Fenix
    Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
  • аслан бей
    т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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