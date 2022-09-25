Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу.
Зеленський насамперед назвав HIMARS та інші РСЗВ. По-друге — артилерію та танки.
"Я думаю, якщо ми матимемо танки від США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав він.
Президент попросив не довіряти російським наративам про те, що танки будуть передані Україні, аби стріляти по території Росії.
"Це неправда. Навіть якби ми хотіли цього. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ", – зазначив Зеленський.
Системи ППО – номер три у потребах України. "Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство та передали Україні системи ППО", – сказав президент.