140 тисяч українських біженців отримали прихисток в Іспанії

Від самого початку повномасштабного нападу Росії Іспанія разом з усіма європейськими партнерами була в авангарді підтримки України.

Про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razon, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продемонстрували свою солідарність, надавши найбільший пакет гуманітарної допомоги, який Іспанія коли-небудь надавала одній країні. Ми продемонстрували величезну солідарність не лише з боку уряду, але й з боку всього іспанського суспільства: серед нас живуть 140 тисяч українських біженців із дуже специфічним статусом, який дозволяє їм працювати та проживати", - вказав голова відомства.

Він нагадав, що посольство Іспанії в Києві працює "як політичний жест потужної підтримки уряду Зеленського".

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"Вся військова техніка, яка постачається в Україну, є оборонною, тому що вона призначена для того, щоб українська армія могла захистити свою територіальну цілісність, свою свободу, свій суверенітет, свою демократію і насамперед беззахисних цивільних осіб", - наголосив Альбарес.

При цьому голова іспанської дипломатії закликав журналістів не повсюджувати інформацію щодо типів зброї та термінів доставки: "Ви повинні розуміти, що якщо ми хочемо допомогти Україні, то чим менше ми будемо говорити про те, який засіб, в який час і через які пункти потрапляє в країну, тим краще".

Разом з тим Альбарес зауважив, що Іспанія готова прийняти російських дезертирів, бо це теж допомога Україні.

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це", - переконаний міністр закордонних справ.

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Він нагадав, що європейці не позбавили росіян можливості отримати візи, залишили відкритими двері для тих, хто відповідає певним умовам.