ЗСУ завдали ударів по переправах та зосередженню техніки російських окупантів

Українські захисники влучили по важливих для окупантів переправах через Дніпро і по їхньому озброєнню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ОК Південь Владислав Назаров на Facebook-сторінці.

За його словами, українськими силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, логістичного забезпечення.

Зокрема, ведеться точний та ефективний вогневий контроль мостів та переправ через річку Дніпро.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 133 вогневі завдання за ніч. Завдано вогневих уражень з переправ у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу та техніки рашистів та за їх засобами протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів у Херсонському районі, а у Бериславському - і склад, і пункт управління", - ідеться у повідомленні.

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Підтверджені втрати ворога за ніч склали:

8 військових,

4 одиниці автомобільної техніки,

БПЛА.

Зараз проводиться дорозвідка про інші втрати російських окупантів.