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У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло

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У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло
 Гроші з продажу підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Слов'янська міська рада.

"У Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую вождя світового пролетаріату, яка останні сім років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747 з половиною тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що гроші підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Як зазначається, пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Просто цікаво,кому цей члєнін виявився так потрібен ?
  • Ksenia VB
    Невже Зеля собі купив
  • НБ
    Такі "памятники" потрібно відразу перетворювати на металобрухт. Якщо це не зроблено маємо латентних совкодрочерів у владі. Неонацисти до цього час десь там зігують врятованим памятникам гітлера, деменційні совки моляться на сталіна, упороті китайці на мао, забиті корейці на кімерсена, а кубинці на Чегевару...
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