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Німеччина домовилася про постачання газу з Об’єднаних Арабських Еміратів

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Німеччина домовилася про постачання газу з Об’єднаних Арабських Еміратів
Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Всё, что обескровливает пи#арашку- зер гут.
  • vitaliymkua
    137 тисяч кубометрів це десь 80 млн кубометрів після регазифікації. І це лише один танкер. Непогано!
    Вітаннячко *****.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Киев получила системы противовоздушной обороны NASAMS
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