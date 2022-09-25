Німеччина домовилася про постачання газу з Об’єднаних Арабських Еміратів

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.

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