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Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

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Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - зауважив президент України.

Нагадаємо, NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

 Раніше, 16 вересня, у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Дід Микола

    @DidMykola2

    ·

    4 ч

    Тільки за останні дні найвеличніший "політик":
    - Ізраїлю нахамив;
    - Німеччині нахамив...
    Хто там наступний? США?
    Ну, не стримуй себе, Володя, тобі ж "свербить", тобі ж хочеться. Твій же електорат буде окропом пісяти.
    А за хамство заплатиш все одно не ти, а інші, воїни, герої ЗСУ.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Госдеп Хохланда @hohland_gosdep
    Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
  • Ревизор
    Свой бункер защитил? дерьмака и татарова надо защитить в первую очередь.
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