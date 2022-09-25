Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс

Заходу варто ретельно вивчити винесені з російської військової агресії в Україні уроки для зміцнення обороноздатності Тайваню.

Про це в інтерв’ю CNN заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі наші союзники повинні упевнитися, що Тайвань здатний захистити себе. Це дуже-дуже важливо. І нам слід винести уроки з України", - сказала Трасс.

Вона також наголосила на важливості ранньої рішучої реакції на дії авторитарних правителів.

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"Вільний світ не зробив достатньо для протистояння російській агресії завчасно, і Путін насмілився розпочати цю обурливу війну. Не можна допустити повторення цієї ситуації в іншій частині світу", - зазначила глава британського уряду.

Трасс додала, що Велика Британія працює із союзниками по Великій сімці над зменшенням "стратегічної залежності" від Китаю та "спільною реакцією" на загрозу китайської військової агресії.