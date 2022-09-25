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Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс

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Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс
Заходу варто ретельно вивчити винесені з російської військової агресії в Україні уроки для зміцнення обороноздатності Тайваню.

Про це в інтерв’ю CNN заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі наші союзники повинні упевнитися, що Тайвань здатний захистити себе. Це дуже-дуже важливо. І нам слід винести уроки з України", - сказала Трасс.

Вона також наголосила на важливості ранньої рішучої реакції на дії авторитарних правителів.

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"Вільний світ не зробив достатньо для протистояння російській агресії завчасно, і Путін насмілився розпочати цю обурливу війну. Не можна допустити повторення цієї ситуації в іншій частині світу", - зазначила глава британського уряду.

Трасс додала, що Велика Британія працює із союзниками по Великій сімці над зменшенням "стратегічної залежності" від Китаю та "спільною реакцією" на загрозу китайської військової агресії.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так! український військовий досвід ведення ********* війни - оборона, наступ і Перемога - скоро буде вивчатися і можливо наслідуватися іншими...
    але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
  • Valter Valter
    Самый большой и главный урок что нужно ЯО. Без него все остальные уроки нах. не нужны.
  • Valter Valter
    Намекните лучше Китаю что никто в мире не будет против если вместо маленького Тайваня, Китай может отрезать себе хороший кусок рашки
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