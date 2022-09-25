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Канада виділить ще один літак для доставки військової допомоги Україні

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Канада виділить ще один літак для доставки військової допомоги Україні
Канада збільшує потужність свого ключового транспортного вузла у Шотландії для пришвидшення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше", - сказала Ананд.

Зазначається, що на аеродром у містечку Прествік у Шотландії, де базується контингент канадських ВПС, буде переведено третій транспортний літак СС-130, а кількість особового складу збільшено до 55 осіб.

CBC News зауважує, що на початку цього тижня Україна офіційно звернулася до Канади із запитом на поставку броньованих автомобілів, гармат та зимового одягу.

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"Канада раніше пообіцяла передати Україні 39 броньованих автомобілів для перевезення особового складу, й Ананд заявила, що зустрічатиметься із промисловими партнерами у Канаді для обговорення проблеми постачання", - йдеться у матеріалі.

За словами міністерки, усі країни НАТО намагаються знайти баланс між постачанням до України озброєння та підтримання обороноздатності власних збройних сил.

Зауважимо, що з березня Збройні сили Канади доставили до Східної Європи понад 1,8 млн тонн військового обладнання.

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Топ коментарі

  • Oleg K 0ff374ed
    Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
  • Y.M. Z.
    Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
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