Окупанти вдень обстріляли два райони Дніпропетровщини, - Лукашук

Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні будівлі, але минулося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"У Нікопольському районі зі ствольної артилерії ворог поцілив по Марганцю. Там частково пошкоджено дві будівлі. Під ворожим вогнем опинилася й Мирівська громада. Зачепило два приватних житлових будинки, три господарчі споруди, три лінії електропередач. Минулося без постраждалих", - повідомляє Лукашук.

Як зазначається, в Синельниківському районі окупанти вдарили по Великомихайлівській ТГ, атакували два села. На щастя, людей не зачепило. Внаслідок обстрілу в шести населених пунктах зникло електропостачання, наразі ж аварійні бригади вже повернули світло в оселі громадян.

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Також сьогодні зникло електропостачання в Покровській громаді. Три тисячі абонентів лишилися без світла. З обстрілами це пов‘язано не було – сталася аварійна ситуація. Наразі все відновлено.

Лукашук висловив продяку співробітникам ДТЕКу за оперативну роботу.

В решті районів Дніпропетровщини – все спокійно.