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У Казахстані прикордонники затримали трьох росіян, які намагалися втекти від мобілізації

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У Казахстані прикордонники затримали трьох росіян, які намагалися втекти від мобілізації
У Казахстані 25 вересня прикордонники затримали трьох громадян Росії, які намагалися незаконно перейти кордон. Затримані чоловіки пояснили, що вони хотіли ухилитися від мобілізації, яку оголосили у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прикордонній службі Казахстану.

У відомстві зазначили, що Казахстан передасть затриманих чоловіків російській стороні після завершення опитування.

Раніше спікер казахстанського парламенту Маулен Ашимбаєв заявив, що його країна не видаватиме дозвіл на постійне проживання російським громадянам без дозволу Москви, пише "Радіо Свобода".

"Наші офіційні установи не будуть видавати посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, що підтверджують, що країни їхнього громадянства не заперечують проти їхнього переїзду до Казахстану", — сказав Ашимбаєв.

Нагадаємо, що представниця президента в АР Таміла Ташева раніше повідомила, що у Криму лише за кілька днів росіяни роздали понад 1500 повісток кримським татарам.

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Топ коментарі

  • Muron
    Ці троє банальна голотьба, "пролетарии"
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Казахи-викидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік...
  • Lada2014
    Раньше ж путина поддерживали, а как своей шкуре угроза так тикать?
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