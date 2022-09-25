Путін знає, що після "референдумів" перемовини будуть неможливі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати. Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно. Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США незабаром оголосять про нові санкції проти Росії через "референдуми" на окупованих територіях України, - радник Байдена Салліван

Зеленський наголосив, що окупанти змушують мешканців захоплених територій приходити на псевдореферендуми, а тим, хто не прийде, "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".

Крім того, президент нагадав, що в РФ оголошено мобілізацію, і людей з тимчасово окупованих територій України змусять воювати на боці Росії.