Путін знає, що після "референдумів" перемовини будуть неможливі, - Зеленський
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати. Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно. Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну", - розповів він.
Зеленський наголосив, що окупанти змушують мешканців захоплених територій приходити на псевдореферендуми, а тим, хто не прийде, "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".
Крім того, президент нагадав, що в РФ оголошено мобілізацію, і людей з тимчасово окупованих територій України змусять воювати на боці Росії.