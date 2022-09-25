Зеленський подякував Байдену за надання систем "NASAMS"

Президент Володимир Зеленський подякував США за надані Україні системи протиповітряної оборони "NASAMS" та закликав також надати танки для захисту своєї території.

"Їм (українським військовим) потрібна можливість отримувати танки зі США, а також з Європи. Якщо США зможуть показати своє лідерство та зможуть дати танки, то за ними піде Німеччина та інші європейські країни. Я думаю, якщо ми отримаємо танки із США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS у неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

Він також подякував президенту Джозефу Байдену за надані Україні системи протиповітряної оборони "HIMARS" та реактивні системи залпового вогню.

"Наша армія перехоплює ініціативу, рубає технічні можливості Росії", - наголосив глава української держави.

Водночас Зеленський зазначив, що "російські наративи" про нібито настання України після надання їй західної зброї на територію Росії не відповідають дійсності.

"Це неправда. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ. Ось чому танки дуже важливі", - сказав він.

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