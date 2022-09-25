Захід готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї, - Financial Times

У західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

Про це пише Financial Times з посиланням на п’ятьох обізнаних співрозмовників, які погодились коментувати на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Хоча союзники вважають, що погрози Путіна навряд чи будуть реалізовані і не сигналізують про зміну у ядерній стратегії РФ, країни Заходу все одно підвищують моніторинг і стримування.

"Якщо він думає, що погроза мала схилити Україну до капітуляції чи поступок 20% своєї території, чи залякати всіх нас від подальшої допомоги Україні - сталося протилежне", - сказав високопосадовець із США.

Двоє інших західних співрозмовників зазначають, що у відповідь на ядерний удар проти України навряд чи буде рівноцінна відповідь, але РФ може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами.

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"Є дуже багато "червоних ліній", і, напевно, вони не там, де їх "проводить" Путін", - зазначає один з них.

За їхніми словами, у західних столицях сприйняли слова Пуітна про те, що він "не блефує" з ядерними погрозами як спробу перехопити ініціативу після невдач на полі бою. План Кремля може полягати у тому, щоб далі, після псевдореферендумів на окупованих територіях, подавати війну як "оборону".

Президент США Джо Байден вже сказав, що якщо РФ використає ядерну зброю, реакція США залежатиме від масштабів того, що зробить Росія.

Троє з п’ятьох співрозмовників кажуть, що країни-члени НАТО непублічно донесли Кремлю сигнали про те, якими будуть масштаби відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї. На їхню думку, попередження про відповідь продовжує залишатися найкращим стримуванням.

"Так само ми непублічно донесли, з ще більшими деталями, які наслідки це буде мати для статусу РФ як країни-парії", - розповів один з американських співрозмовників. За його словами, з українською стороною вже проговорили можливі сценарії.

Розгортання ядерної зброї для застосування - тривалий і комлексний процес і буде швидко помічений розвідувальними супутниками Заходу, тож Путін може посилювати свої погрози через кілька кроків, перш ніж дійде до моменту можливого застосування зброї, коментують аналітики, з якими поспілкувались журналісти.

"Путін скоріш буде погрожувати застосувати ядерну зброю і сподіватись отримати поступки, аніж власне застосує її", - вважає Джеймс Ектон, співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

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Деякі аналітики зауважують, що застосування ядерної зброї навряд чи змінило би для РФ ситуацію на полі бою, з огляду на великі проблеми з координацією російських підрозділів, що спостерігались за час повномасштабної війни.

Судячи з того, як відбувались ракетні удари РФ по Україні звичайною зброєю, ядерний удар може піти "не за планом" - наприклад, ЗСУ можуть збити ракету з ядерним зарядом, або ж ракета може збитися з курсу і поцілити не той об’єкт, куди її початково спрямували, каже Павел Подвіг, старший аналітик Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння. "Такий ризик є, є велика невизначеність з приводу того, чи буде удар успішним", - коментує він.