Знайдено ще два масові поховання у визволеному Ізюмі, - Зеленський

У деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могли з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.

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Зеленський назвав санкції проти Росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.