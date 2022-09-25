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Знайдено ще два масові поховання у визволеному Ізюмі, - Зеленський

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Знайдено ще два масові поховання у визволеному Ізюмі, - Зеленський
У деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могли з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.

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Зеленський назвав санкції проти Росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Загиблих ніколи не забудемо,Пам'ять про них на віка. А ЗСУ поквитається Горіть в пеклі москалі
  • Sophia-Maria Duglass
  • Redback
    "Та зачем выкладывать фотку Президента?"
    Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
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