Зимою росіяни будуть стріляти ракетами по нашій електромережі. Нам усім потрібно її пережити, - Зеленський

Зима стане викликом для України. Росія може націлити свої ракети на електромережу країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони (Росія. - Ред.) блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос і голод. Друга криза, яку створила Росія, – енергетична. Вони створили її ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. Світ не має права слухати неправдиві наративи Росії: мовляв, через війну та санкції подорожчають енергоносії - це неправда", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підключена до європейської мережі і готова допомогти Європі, Польщі, Румунії, Молдові.

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"Всі бачать, що у нас є надлишок електроенергії. У нас добре розвинена атомна енергетика. У нас 15 електростанцій, 15 блоків, і вони зрозуміли, що ми будемо експортувати свою електроенергію в Європу. Це означає, що в Європі буде великий обсяг, але й ціна буде іншою. Тому європейцям це не зашкодить: і європейці будуть задоволені, і лідери в Європі про це знають", - підкреслив президент.

Проте Росія вирішила атакувати українську АЕС.

"Зараз її (Запорізьку АЕС. - Ред.) відключили, шість блоків із 15 не працюють, але електроенергії в країні вистачає. Тож ми бачимо, що 1/3 наших можливостей може працювати на Європу прямо зараз", - запевнив Зеленський.

За його словами, зима справді буде дуже важкою. Проте, як наголосив президент, українці не бояться викликів.

"Ви бачите, що вони роблять! Тож зимою, звісно, ​​вони будуть стріляти ракетами, і цілитимуться по нашій електромережі. Це виклик, але ми його не боїмося! Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни. - Ред.) не змусили страждати й інші країни, США та Європу. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і віддаємо своє життя за майбутнє демократії та відкритого світу", - зазначив Зеленський.