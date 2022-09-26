У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи - вибухнула ракета, яку запускали по Україні, - соцмережі

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, увечері 25 вересня пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Пишуть, що у Шебекіно було гучно", - зазначили ЗМІ.

Припускають, що звуки вибухів пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти, ймовірно, намагалися запустити у бік України.

Окрім цього, у Telegram-каналі вказали, що схожа ситуація зі самознищенням снаряда сталася вже не перший раз.

Наразі в РФ офіційно не коментували інфомарцію про вибухи у Бєлгородській області.

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