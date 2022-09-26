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На кількох напрямках маємо позитивні результати, - Зеленський про ситуацію на фронті

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На кількох напрямках маємо позитивні результати, - Зеленський про ситуацію на фронті
Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.

"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.

Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".

"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    приєднуюсь!
    Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
    Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
    Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
    З Днем народження!
  • Amber
    Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

    з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
  • Amber




    Iryna Gerashchenko

    Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
    Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
    Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
    Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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