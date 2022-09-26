Ми створюємо чіткий план відновлення нормального життя для всіх визволених із російського полону, - Зеленський
"Зараз усі наші державні структури повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Медична допомога, соціальна, юридична… реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Рустем Умеров, сказав Зеленський, "на моє доручення відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів з "Азовсталі". Перевірив умови, в яких вони живуть – умови комфортні. Хлопці забезпечуються всім, чого потребують. Рустем це контролює. Вже незабаром забезпечимо і зустріч хлопців з рідними та близькими".
"Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного і кожного звільненого – як буде відновлено їхнє нормальне життя", - сказав він.
За його словами, "як і процесом звільнення наших героїв із полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. Хочу наголосити: продовжується робота і з подальших обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого".