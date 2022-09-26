Путін найближчими місяцями не зможе вирішити фундаментальні проблеми, які підривають процес мобілізації в РФ, - ISW

Президент РФ Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські високопоставлені чиновники і кремлівські пропагандисти висміювали ідею того, що Росія вторгнеться в Україну аж до самого початку вторгнення. Путін наполегливо продовжував називати вторгнення "спеціальною військовою операцією", а не війною, і не створював у Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.

Інформаційні промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, і немає загрози вторгнення в російську глибинку. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу.

Аналітики зазначають, що Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидких рішень цих проблем немає.

Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас зазначається, що система доволі налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе вирішити їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, ймовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році.

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