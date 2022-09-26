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США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

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США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен
У адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у CBS, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен відмовився поділитися конкретними відомостями, але зазначив, що "ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

За його словами, невідомо, чи скаже хто-небудь у Кремлі президенту Росії Володимиру Путіну "ні", якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

"Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз перебуває, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно", - зазначив Блінкен.

Також читайте: Захід готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї, - Financial Times

Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Украине нечего терять, Украине остается только воевать!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    США должны сказать, что если РФ нанесет ядерный удар, США нанесут ядерные удары по России!!!
  • игорь гололобов
    Если США решили идти с украинцами до победного конца,хватит лжедипломатии! Вы ,являетесь нашим гарантом по Будапештским соглашеним и обязаны нас защитить от ядерной угрозы! О чем еще можно говорить?
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