Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі
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У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежну групу моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters
Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань" у Махачкалі.
За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це в понад 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.
Як повідомлялося, 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і сутички з поліцією, було чутно постріли.