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Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі

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Поліція затримала 101 протестувальника на акціях проти мобілізації в Махачкалі
У Махачкалі (столиця Дагестану, РФ) затримали 101 людину на акції проти мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на незалежну групу моніторингу протестів ОВД-Інфо, Reuters

Правозахисник "ОВД-Інфо" висловив стурбованість кадрами "дуже жорстких затримань" у Махачкалі.

За оцінками російської служби BBC, на війні з Україною загинув щонайменше 301 військовослужбовець з Дагестану. Це в понад 10 разів більше, ніж кількість загиблих із Москви, населення якої перевищує населення Дагестану приблизно уп’ятеро.

Як повідомлялося, 25 вересня на мітингу в Махачкалі відбулися затримання і сутички з поліцією, було чутно постріли.

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Топ коментарі

  • Slava Lavochkin
    Если начиная с Кавказа не полыхнет, то я даже не знаю полыхнет ли вообще. Оно закончится одинаково. Варианта ровно два - быстро и малой кровью или долго и большой. Но это будет уже не украинская кровь, слава богу.
  • omelyan k
    Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

    Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
    Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

    Це треба зробити терміново!
  • НБ
    В Махачкалі 805 000 мешканців. Затримано 105 осіб, що свідчить про покірну готовність до мобілізації. 105 це в багато разів менше межі статистичної похибки. Так що не сподівайтесь і не сприймайте бажане за дійсне...
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