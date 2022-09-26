Путін припустився стратегічної помилки, українці його перехитрили, - Трасс
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Україна перехитрила російського президента Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.
"Він (Путін. – Ред.) припустився стратегічної помилки, коли вторгся в Україну… Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.
І я думаю, що він не очікував потужної реакції з боку вільного світу", - йдеться в повідомленні.
Трасс зауважила, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "тому що він не перемагає".