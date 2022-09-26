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Путін припустився стратегічної помилки, українці його перехитрили, - Трасс

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Путін припустився стратегічної помилки, українці його перехитрили, - Трасс
Україна перехитрила російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.

"Він (Путін. – Ред.) припустився стратегічної помилки, коли вторгся в Україну… Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.

І я думаю, що він не очікував потужної реакції з боку вільного світу", - йдеться в повідомленні.

Трасс зауважила, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "тому що він не перемагає".

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Топ коментарі

  • omelyan k
    Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

    Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
    Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

    Це треба зробити терміново!
  • Pure Soul
    та ні, він сам себе перехитрив

  • Gregory Mihelson
    Це не тільки стратегічна помилка, це рашенфашист зробив величезну дурницю, починаючи з анексії Криму й окупації Донбасу, що свідчить про незворотні старечі прогресуючі патології мозку.
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