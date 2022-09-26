Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації

Після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента (АП) Росії, яке отримало ці дані від ФСБ.

Усередині АП прямо із середи, дня оголошення мобілізації, почали говорити про закриття кордонів для чоловіків призовного віку. Про це заговорили, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. За словами джерела видання, в останній довідці ФСБ, яка 25 вересня "гуляла кабінетами", значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії із середи до вечора суботи.

"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно, – сказав він. – Зараз ми виходимо із цього".

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