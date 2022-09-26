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Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації

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Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації
Після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета. Европа" повідомило джерело в адміністрації президента (АП) Росії, яке отримало ці дані від ФСБ.

Усередині АП прямо із середи, дня оголошення мобілізації, почали говорити про закриття кордонів для чоловіків призовного віку. Про це заговорили, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. За словами джерела видання, в останній довідці ФСБ, яка 25 вересня "гуляла кабінетами", значиться цифра в 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії із середи до вечора суботи.

"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно, – сказав він. – Зараз ми виходимо із цього".

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Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно вооружить всех граждан Украины, как в Швейцарии все вооружены для защиты страны. Тогда русские больше не зайдут ни в один город, потому что их будут убивать из за каждого угла! Украинцы больше не будут терпеть - насилия, убийств, пыток, изнасилованей, грабежа, и т.д. Украинцы будут убивать всех, кто зайдет на приватную собственность Украинцев!!!
  • Vlad Cheh
    Как там закон об оружии? Снова сливают его в нереальное состояние, когда можно стрелять лишь гладкоствольным хламом с дорогими патронами, а не дешевым, надежным, точным нарезным стволом с копеечными патронами. Вернуть назад из США миллионы наших СКС и мосинок, они идеально подойдут гражданским нашим. Точные, убийственные, броник пробьют или контузию нанесут, патроны дешевые, американцы обвес на них придумали для новичков сразу научаться стрелять.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    А видите что произошло русские не стали против путинского режима а просто бегут не хотят погибнуть
    И естественно они хотят чтобы Россия воевала и захватывала просто в России диванное войско- пусть сосед пойдет воевать но только не я вот такие в русских соображения.
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