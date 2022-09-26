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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 57 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2290 (+15) од,

бойових броньованих машин - 4857 (+25) од,

артилерійських систем - 1369 (+1) од,

РСЗВ - 330 (+2) од,

засоби ППО - 172 (+1) од,

літаків - 260 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 970 (+4),

крилаті ракети - 241 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10) од,

спеціальна техніка - 131 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
  • Враг рода человеческого 666
    Непогано так раскирдували
  • частный сектор
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